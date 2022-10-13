О компании

Компания «Синко» была создана в 2003 г. На основании многолетнего опыта работы мы комплексно подходим к разработке проектов для объектов самого различного назначения.

Наши заказчики – организации, которые осуществляют строительство и реконструкцию промышленных и гражданских зданий, а также имущественных комплексов.

«Синко» выполняет изыскательские работы, полный цикл проектных работ – разработку проектной документации, разработку рабочей документации (архитектурное проектирование, проектирование конструкций зданий, проектирование инженерных сетей, проектирование специальных разделов), выступает в роли генерального проектировщика, осуществляет согласование проектов, исполняет функции заказчика-застройщика в строительстве.

Наши специалисты – высококвалифицированные профессионалы, имеющие необходимое образование и большой опыт работы в области проектирования и сопровождения проектной документации. Два руководящих специалиста состоят в «Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ)».

Специалисты «Синко» постоянно отслеживают и оперативно реагируют на динамично изменяющуюся законодательную и нормативную базу в области строительства, находят наиболее рациональные и профессиональные решения. За время работы компании были решены десятки сложнейших вопросов связанных с проектированием зданий и иных объектов капитального строительства и реконструкции, выполнением функций заказчика-застройщика. Наша компания сотрудничает с рядом крупных проектных и строительных организаций РФ, успешно выполнив уже более сотни проектов.

Нашими заказчиками являются:

Бюджетные учреждения г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, ОАО “РЖД”, ГК «Адамант», ГНЦ РФ ЦНИИ РТК, ГАУК “Парк Зарядье”, ОАО «Северсталь», ОАО «Ленэнерго», ОАО «ТГК-1», ОАО «Автомир», ЗАО «Футбольный клуб «Зенит», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Гостиница «Москва», ОАО «Вестмет», ОАО «Сантех», ЗАО «Хлебтранс», ЗАО «Совплим», другие организации и предприятия СПб и РФ.

Услуги «Синко»:



Проектирование:

Мы разрабатываем:

Эскизный проект, концепцию объекта

Проектную и рабочую документацию

Отдельные разделы проектной и рабочей документации

Мы проектируем объекты:

Проектирование производственных зданий, промышленное проектирование

Проектирование автосалонов и автосервисов

Проектирование складов, проектирование складских комплексов

Проектирование административных зданий

Проектирование бизнес-центров

Проектирование торговых комплексов

Проектирование магазинов

Проектирование торгово-развлекательных центров

Проектирование спортивных объектов

Проектирование объектов общественного питания

Проектирование многофункциональных объектов

Проектирование объектов образования

Проектирование медицинских объектов

Проектирование наружных и внутренних инженерных сетей

Проектирование благоустройства территории

Функции заказчика, согласования:

Сбор исходно-разрешительной документации для проектирования

Организация работ по инженерным изысканиям: подготовка и выдача технических заданий, проверка результата работ

Согласования проектной документации в уполномоченных государственных структурах

Прохождение экспертизы проектной документации

Получение разрешения на строительство

Детально ознакомиться с перечнем выполняемых работ, с содержанием разделов проектной документации Вы можете в соответствующих разделах сайта.

Благодарственные письма

Наши заказчики