О компании
Компания «Синко» была создана в 2003 г. На основании многолетнего опыта работы мы комплексно подходим к разработке проектов для объектов самого различного назначения.
Наши заказчики – организации, которые осуществляют строительство и реконструкцию промышленных и гражданских зданий, а также имущественных комплексов.
«Синко» выполняет изыскательские работы, полный цикл проектных работ – разработку проектной документации, разработку рабочей документации (архитектурное проектирование, проектирование конструкций зданий, проектирование инженерных сетей, проектирование специальных разделов), выступает в роли генерального проектировщика, осуществляет согласование проектов, исполняет функции заказчика-застройщика в строительстве.
Наши специалисты – высококвалифицированные профессионалы, имеющие необходимое образование и большой опыт работы в области проектирования и сопровождения проектной документации. Два руководящих специалиста состоят в «Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ)».
Специалисты «Синко» постоянно отслеживают и оперативно реагируют на динамично изменяющуюся законодательную и нормативную базу в области строительства, находят наиболее рациональные и профессиональные решения. За время работы компании были решены десятки сложнейших вопросов связанных с проектированием зданий и иных объектов капитального строительства и реконструкции, выполнением функций заказчика-застройщика. Наша компания сотрудничает с рядом крупных проектных и строительных организаций РФ, успешно выполнив уже более сотни проектов.
Нашими заказчиками являются:
Бюджетные учреждения г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, ОАО “РЖД”, ГК «Адамант», ГНЦ РФ ЦНИИ РТК, ГАУК “Парк Зарядье”, ОАО «Северсталь», ОАО «Ленэнерго», ОАО «ТГК-1», ОАО «Автомир», ЗАО «Футбольный клуб «Зенит», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Гостиница «Москва», ОАО «Вестмет», ОАО «Сантех», ЗАО «Хлебтранс», ЗАО «Совплим», другие организации и предприятия СПб и РФ.
Услуги «Синко»:
Проектирование:
Мы разрабатываем:
- Эскизный проект, концепцию объекта
- Проектную и рабочую документацию
- Отдельные разделы проектной и рабочей документации
Мы проектируем объекты:
- Проектирование производственных зданий, промышленное проектирование
- Проектирование автосалонов и автосервисов
- Проектирование складов, проектирование складских комплексов
- Проектирование административных зданий
- Проектирование бизнес-центров
- Проектирование торговых комплексов
- Проектирование магазинов
- Проектирование торгово-развлекательных центров
- Проектирование спортивных объектов
- Проектирование объектов общественного питания
- Проектирование многофункциональных объектов
- Проектирование объектов образования
- Проектирование медицинских объектов
- Проектирование наружных и внутренних инженерных сетей
- Проектирование благоустройства территории
Функции заказчика, согласования:
- Сбор исходно-разрешительной документации для проектирования
- Организация работ по инженерным изысканиям: подготовка и выдача технических заданий, проверка результата работ
- Согласования проектной документации в уполномоченных государственных структурах
- Прохождение экспертизы проектной документации
- Получение разрешения на строительство
Детально ознакомиться с перечнем выполняемых работ, с содержанием разделов проектной документации Вы можете в соответствующих разделах сайта.
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