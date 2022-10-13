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ООО "Синко" – проектное бюро

Синко – проектирование, обследование, служба заказчика

Проектное бюро “Синко”

 

О компании

Компания «Синко» была создана в 2003 г. На основании многолетнего опыта работы мы комплексно подходим к разработке проектов для объектов самого различного назначения.
Наши заказчики – организации, которые осуществляют строительство и реконструкцию промышленных и гражданских зданий, а также имущественных комплексов.
«Синко» выполняет изыскательские работы, полный цикл проектных работ – разработку проектной документации, разработку рабочей документации (архитектурное проектирование, проектирование конструкций зданий, проектирование инженерных сетей, проектирование специальных разделов), выступает в роли генерального проектировщика, осуществляет согласование проектов, исполняет функции заказчика-застройщика в строительстве.
Наши специалисты – высококвалифицированные профессионалы, имеющие необходимое образование и большой опыт работы в области проектирования и сопровождения проектной документации. Два руководящих специалиста состоят в «Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ)».
Специалисты «Синко» постоянно отслеживают и оперативно реагируют на динамично изменяющуюся законодательную и нормативную базу в области строительства, находят наиболее рациональные и профессиональные решения. За время работы компании были решены десятки сложнейших вопросов связанных с проектированием зданий и иных объектов капитального строительства и реконструкции, выполнением функций заказчика-застройщика. Наша компания сотрудничает с рядом крупных проектных и строительных организаций РФ, успешно выполнив уже более сотни проектов.
Нашими заказчиками являются:
Бюджетные учреждения г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, ОАО “РЖД”, ГК «Адамант», ГНЦ РФ ЦНИИ РТК, ГАУК “Парк Зарядье”, ОАО «Северсталь», ОАО «Ленэнерго», ОАО «ТГК-1», ОАО «Автомир», ЗАО «Футбольный клуб «Зенит», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Гостиница «Москва», ОАО «Вестмет», ОАО «Сантех», ЗАО «Хлебтранс», ЗАО «Совплим», другие организации и предприятия СПб и РФ.
Услуги «Синко»:

Проектирование:

Мы разрабатываем:

  • Эскизный проект, концепцию объекта
  • Проектную и рабочую документацию
  • Отдельные разделы проектной и рабочей документации

Мы проектируем объекты:

  • Проектирование производственных зданий, промышленное проектирование
  • Проектирование автосалонов и автосервисов
  • Проектирование складов, проектирование складских комплексов
  • Проектирование административных зданий
  • Проектирование бизнес-центров
  • Проектирование торговых комплексов
  • Проектирование магазинов
  • Проектирование торгово-развлекательных центров
  • Проектирование спортивных объектов
  • Проектирование объектов общественного питания
  • Проектирование многофункциональных объектов
  • Проектирование объектов образования
  • Проектирование медицинских объектов
  • Проектирование наружных и внутренних инженерных сетей
  • Проектирование благоустройства территории

Функции заказчика, согласования:

  • Сбор исходно-разрешительной документации для проектирования
  • Организация работ по инженерным изысканиям: подготовка и выдача технических заданий, проверка результата работ
  • Согласования проектной документации в уполномоченных государственных структурах
  • Прохождение экспертизы проектной документации
  • Получение разрешения на строительство

Детально ознакомиться с перечнем выполняемых работ, с содержанием разделов проектной документации Вы можете в соответствующих разделах сайта.

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